2020總統大選舉結果，高雄市長韓國瑜以550萬的得票數，大輸總統蔡英文的817萬票。對此結果，有人認為韓國瑜大環境不佳因素下，還能得到550萬票，比前新北市長朱立倫選得好。但資深媒體人鄭佩芬直批這些話根本是鬼扯淡！朱立倫選總統時，是國民黨最劣勢的時候，若這次來選，結果會比韓國瑜好！

鄭佩芬在政論節目《台灣向前行》上表示，韓國瑜才當高雄市長兩個月，就起心動念選總統，但是黨裡面有人有不同的聲音嗎？更別提韓國瑜以一個北農總經理能做到高雄市長，應該是祖上有德，要先把高雄市長做好，證明自己的能力，2024年（總統大選）就會是韓國瑜。但韓國瑜卻是急慌慌選總統，妄想再用選高雄市長的戰略來打總統選戰，結果被人看破手腳，才會輸得這麼慘！

鄭佩芬更狠打那些說韓選得比朱立倫好的人嘴！鄭直言，有些人還說韓國瑜有550萬，是現在黨內最有民意基礎的人，根本是鬼扯淡！她算給大家看，朱立倫在2016年是最劣勢的時候，他才得380萬票，因為有一堆人不滿意前總統馬英九，所以100多萬人投票給親民黨黨主席宋楚瑜，這樣加起來就480萬票。更別提2016年投票率才66%，今年是高達75%，所以再加100萬上去就是580萬票，超過韓國瑜的550萬票，所以這叫什麼有民意的基礎！

(中時電子報)