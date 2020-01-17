東山碧軒寺迎佛祖暨遶境17日清晨登場，鑽轎腳祈福信眾隊伍綿延近300公尺。（劉秀芬攝）

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境17日清晨登場，6時55分起駕回鑾碧雲寺。（劉秀芬攝）

一年一度的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，17日清晨正式登場，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、民政局長顏振標凌晨6點不到就前往參與送駕儀式，黃偉哲也親自為佛祖安座，並發放福袋給「鑽轎腳」祈福的信眾。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗活動。每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年，農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。

黃偉哲表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」是很重要的民俗活動，市府一定會全力配合，讓香火、民俗延續，讓民眾發揚光大，讓更多信眾了解重要的傳統歷史與民俗。

17日一早，碧軒寺廣場前擠滿信眾，排隊要「鑽轎腳」人龍綿延到大街上。排在最前面的82歲信徒陳阿嬤，每年都來「鑽轎腳」，前一天晚上就先從家裡騎車到東原，再坐公車到白河碧軒寺，晚上就在寺裡過夜，凌晨2點就起來排隊，表現對「正二媽」虔誠信仰。

迎佛祖活動上午進行登轎安座後，6時55分起駕回鑾碧雲寺，除了信眾持香一路相隨護送遶境，街上排隊「鑽轎腳」的信徒人龍也綿延近300公尺，人數比去年還要多。

寺方今年特別透過珍古德教育及保育協會，邀請12位就讀或服務於成功大學、長榮大學，來自印度、蒙古、義大利及北非的外國朋友，感受台灣宗教文化的莊嚴與魅力。

這群外國朋友跟隨「正二媽」神轎從碧軒寺出發，一路步行至碧雲寺，寺方也安排翻譯人員全程陪同、解說，將台南的重要無形文化資產推向國際。

東山碧軒寺迎佛祖 17日清晨莊嚴起駕（劉秀芬攝）

(中時 )