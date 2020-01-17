冷風颼颼咳嗽咳不停，肺阻塞急性惡化風險悄悄來襲！慢性下呼吸道疾病位居國人十大死因第七位，每年死亡人數超過6,000人，其中肺阻塞就佔了超過八成。此外，台灣胸腔暨重症加護醫學會對患者用藥行為調查也發現，六成的患者雖然確診時間為三年以內，但是卻有超過七成為中重度患者，這也顯示民眾對於肺阻塞病識感仍待加強，及早發現、治療，才能維持肺功能，降低急性惡化風險。

肺阻塞為常見的慢性下呼吸道疾病，因初期症狀「咳、喘、痰」容易和感冒混淆，大部分患者確診時已是中重度。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事、臺大醫院內科部王鶴健教授說，急性惡化是導致肺阻塞患者死亡的重要原因。若患者未聽從醫囑或用藥方式錯誤，可能會影響治療效果；用藥順從性高的患者，可降低超過四成急性惡化的比例，而正確用藥的患者，可降低超過兩成的死亡率。

臨床常見病患使用吸入器時操作方式不正確、自認用藥成效良好而自行停藥，或是因肺功能下降導致吸藥遇到瓶頸。台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、宜蘭羅東博愛醫院邱國欽副院長進一步點出患者用藥三大障礙，近四成沒有在吸藥前先把氣吐完導致「吸氣量不足」；近兩成吸藥後閉氣時間未達5秒，「閉氣時間不夠」；超過三成患者無法在按壓吸入器的同時吸藥，有「手口協調性不佳」情況。尤其是罹病時間越短者，出現用藥障礙比例越高，這也是醫師常鼓勵初診斷病人應定期回診追蹤用藥狀況及吸入器使用正確性的原因。

臺大醫院內科部胸腔科古世基醫師提到，常見肺阻塞患者即使罹病，對於疾病的警覺性仍偏低，其實肺阻塞的致死人數比例僅次於肺癌，一旦發生重度急性惡化，2個月內死亡率為兩成。目前用於治療肺阻塞的藥物至少有3種，而吸入器就有至少4種，在眾多選擇之下，針對不同階段的肺阻塞患者，更應依照病情選擇不同的治療藥物及合適的裝置。

古世基進一步指出三大吸入器用藥建議：「吸藥前先把肺裡空氣吐完」、「按壓吸入器同時吸藥」、「吸藥後閉氣至少5秒」。回診時主動和醫師討論用藥狀況，選擇合適的藥物和吸入器，並搭配六周以上的肺復原幫助減輕症狀，維持生活品質。

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(中時電子報)