李正皓臉書。

國民黨在2020大選慘敗，總統、區域立委雙輸，黨內傳出檢討聲音，黨主席吳敦義也請辭下台，黨內將在3月選出下任黨主席，對此，前國民黨黨員李正皓力薦高雄市長韓國瑜，認為他是國民黨黨主席的不二人選！

李正皓在臉書上表示，國民黨歷經這一年來的風風雨雨，更面臨敗選檢討，整個黨分崩離析，需要一個強而有力、有民意基礎的人來帶領整個黨繼續向前進，而這個人，他認為就是韓國瑜！

李正皓分析，韓國瑜在敗選以前，全黨認為他能力超群、足以擔任總統大位，若能治理全台，那麼小小一個國民黨管起來肯定是易如反掌，必能立即撥亂反正、重新執政！

而儘管外傳韓國瑜身纏豪宅、農舍、麻將、落跑等爭議，但是黨內支持者堅定認為這些都是「假的」，誰提這事就是「黑韓」！李正皓表示，黨員心中的此等「完人」，怎麼可能不擔任黨主席呢？

而在美國等外國勢力傾盡全力支持蔡英文，如此不利的大環境下，韓國瑜「不跑行程」、「不談政策」、「怒罵媒體」，卻依舊能狂掃552萬票，動員出國民黨的每一張票，擁有如此過人的凝聚力，相信只有韓國瑜能帶領國民黨走出逆境、重新執政！

李正皓自許是「挺韓第六虎將」，並宣示，未來在政論節目中若遇上反對韓國瑜競選黨主席的聲音，必定護航、辯護到底！

(中時電子報)