日本桌球天后福原愛和台灣桌球國手江宏傑於2016結婚，她成了正港的「台灣媳婦」，還生了女兒「小小愛」（Aila醬），與小兒子「小小傑」（kou君），婚後生活甜蜜。面對跨國婚姻，看起來很浪漫，但最近福原愛在被日本媒體訪問時，意外透露，她其實隱瞞自己孩子兩件事。

據《體育報知》報導，主要在台灣生活福原愛透露，她至今都沒有讓孩子知道，自己曾經是個桌球選手。此外，為了要讓孩子自然而然學會說日語，她也從不在孩子面前說中文。

福原愛從小就接受桌球魔鬼訓練成長，並且到大陸受訓，因此中文說得非常流利。不過她現在對孩子，是採愛的教育，不打算強迫孩子繼承衣缽打桌球，除非孩子自己想學，才會介入教學。她說：「我只會桌球不會別的，如果他們自己說想要打的話，我會全力支持。」她強調，不想讓孩子認為，因為父母都是桌球好手，所以覺得自己也要會打桌球。」

福原愛在教養孩子背後的用心，令日本網友非常感動，就有網友留言：「父母說不同的語言雖然看似麻煩，其實是讓孩子自然而然會說兩國語言，對孩子是最好的」、「真是好媽媽！」

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(中時電子報)