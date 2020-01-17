台北市第3選區的民進黨立委候選人吳怡農，雖不敵對手蔣萬安而無緣進入國會，但擁有壯碩身材、迷人笑容，讓他人氣依舊居高不下，甚至有許多女粉絲化身「農婦」相挺。對此網紅陳沂表示，吳怡農在她心中是屬於吃氣場的，她的菜是朴寶劍。

新秀吳怡農自宣布參選以來，舉手投足都成焦點，一張帥氣臉龐及超優秀經歷，圈粉一大票粉絲，晉升「男女通殺」的男神代表。現年39歲的吳怡農感情世界備受關注，未婚的他開出擇偶首要條件，「有一顆熱愛台灣自由民主的心。」

而網紅陳沂也搭上風潮表示，大家好像很好奇她的菜，但其實自己不只一次說過喜歡的類型，就是眼神清澈笑容可愛的人，然後年收入比她高就可以；陳沂說，「我喜歡的是正統派長得好看的臉，不是氣場帥，有些人我也會覺得他帥但不會想交往，就是屬於那種氣場帥。」

陳沂坦言，像吳怡農在她心中就是屬於吃氣場的，而朴寶劍的臉就是她的菜，眼神乾淨笑容可愛，看起來很清爽的人。

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(中時電子報)