「浩角翔起」的阿翔和老婆Grace結婚9年，育有2女1男，本來是眾人眼中的幸福家庭，因去年鬧出男方車吻主持搭檔謝忻事件，使婚姻一度岌岌可危，雖Grace最後選擇原諒，昨(16日)媒體爆出此事仍重創了阿翔，他出道多年曾傳年收入達4千萬，今年尾牙商演邀約首度吞下鴨蛋。

阿翔過去曾擔任燈光師，之後參加《電視笑話冠軍》與浩子組成「浩角翔起」出道，兩人又因主持《食尚玩家》人氣急升，並得到金鐘獎綜藝節目主持人獎，同年阿翔結婚，愛情事業兩得意。去年卻被周刊報導在路邊親吻謝忻，而阿翔起初微笑回應是：「滿滿的友誼」，挨批沒反省之心後，才在浩子陪伴下開記者會，流淚道歉承認犯錯。

阿翔和謝忻之後雙雙被公司宣布暫停工作，61天後阿翔火速復出，談到謝忻僅說：「沒有聯繫的必要」，又掀起外界討論。據《聯合新聞網》報導，先前浩角翔起每年平均約可接10場尾牙，今年敲尾牙的時候，阿翔正好在停工期，導致他今年沒接下任何尾牙邀約，但年後的春酒目前已確認有一場。

(中時電子報)