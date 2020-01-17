"Hey Altuve, you just hit a walk-off home run to win the pennant, what's the only thing on your mind?"



"PLEASE don't rip my jersey off"pic.twitter.com/oz5aZ3MGB8 — Starting 9 (@Starting9) January 16, 2020

洋基球迷聲討太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)，要求他吐還2017年美聯MVP。儘管大聯盟不處罰球員，但官方報告指出「絕大部分太空人球員」都有參與作弊，因此外界傳言滿天飛。

一位自稱是貝爾川(Carlos Beltran)姪女的球迷16日爆料，艾爾圖維與隊友布瑞格曼(Alex Bregman)都在肩膀偷藏作弊用的電子儀器，並且她握有做為證據的照片。布瑞格曼去年差點摘下美聯MVP，最後輸給天使隊卓奧特(Mike Trout)。

艾爾圖維也被質疑為何在季後賽擊出再見全壘打時，特別叮囑隊友不要扯壞他的球衣，甚至跑下場換了上衣才回場中慶祝，莫非他球衣裡藏著東西？逼得艾爾圖維緊急透過經紀人波拉斯(Scott Boras)澄清：「我大聯盟生涯從未穿戴過這類電子設備。」至於保護球衣的原因大概是他已經被隊友弄破很多件了。貝爾川的家人也說不認識這位爆料的女人。

大聯盟官方報告顯示有太空人員工穿戴過，但是球員沒有。球員要穿戴這種裝置恐怕不太可能，畢竟他們必須冒著被抓到的巨大風險。不過大家正恨著太空人，謠言難以平息，紅人投手包爾(Trevor Bauer)也認為傳言是真的。

(中時電子報)