國防部政治作戰局日前傳出男女軍官不倫戀的「小三」風波。一名在國防部政治作戰局服役，曾經擔任國防部莒光園地女主播的林姓少校，與同單位服役的男少校傳出辦公室不倫戀，經妻子向單位投訴，2人即使被調離原單位後仍偶斷絲連，正宮趁去年底2人前往清境農場共度跨年夜時，會同當地員警當場捉姦在床，正宮在人贓俱獲下，一怒之下向地檢署怒告丈夫與林姓女少校通姦及妨礙家庭。

替正宮大爆不平的友人向本報爆料，這位H姓男主角原本在其他單位，去年5月才調到政治作戰局。2人因共同承辦一項與國外友軍單位的聯合訓練專案，因需要經常開會討論，2人漸漸擦出愛的火花，開始在單位同進同出，甚至經常共同私下邀約出遊或用餐。

正宮發現林姓女主播與丈夫前往清境農場跨年，直接衝上山會同當地派出所員警抓姦在床，並向警方提告。(讀者提供)

去年11月初，原配發現丈夫常常藉口部隊有任務不回家，連晚上固定與小孩視訊時間都變少，甚至一整週都渺無音訊，開始暗中調查，這才發現2人都將休假排在同一時段，且經常在家都偷偷講電話，讓正宮心生警覺，經過私下調查，這時才驚覺過去經常一起共同吃飯出遊的林女，早已經不是丈夫在工作上的同事與學妹關係，而是介入妨礙自己家庭的小三。

但林姓少校似乎不避諱外人眼光在單位內曬恩愛，不僅共同輪值排休，更穿著同款情侶外套同進同出，同單位的同仁也因此看不下去，而偷偷對原配通風報信，同時也向軍中長官舉報。

但林少校與長官辯稱是遭到男方所騙，還承諾會和男方斷絕往來，想不到隔2天，又主動邀約男方一同南下高雄老家，一路遊玩並投宿旅館，回程更公開高調在社群媒體打卡，PO文中更露出學長隨身必備之腰包，正宮看到後血壓飆漲為之氣結。

正宮當下認為女方根本沒有要放棄這段不倫戀的悔意，立刻委請律師發函，要求林女生到函後當日起，斷絕與男方所有不當男女關係。未料林女竟也委請律師發函給正宮表示將提出妨礙名譽，毀謗及誣告等告訴，此舉更讓正宮抓狂，認為林姓少校根本是公開向她示威。

正宮友人表示，政戰局在得知檢舉後，先將男方調離到台中。原本以為兩人會因為上班地點距離甚遠而漸漸疏離，未料卻是小別勝新婚，正宮又查出2人放假時都相約外出用餐，甚至瞞著正宮，計畫一同前往清境農場共度跨年夜，讓正宮決定要人贓俱獲，讓雙方都百口莫辯。

果然在12月30日下午，正宮查出2人準備投宿清靜農場某民宿，於是先前往民宿埋伏，果然見到兩人親密的入宿，於是立即前往當地松岡派出所，請求員警一同前往民宿抓姦。

正宮當晚忍著即將爆發情緒，與員警還有徵信社人員在房間外守候，並錄下房間內傳出的聲音後，正宮立刻敲門要求開門，過了一陣子才讓正宮與警察進入，林姓少校則躲在棉被內，穿好衣服後才鑽出。雙方在房內尷尬僵持了近一個半小時後，才共同前往派出所製作筆錄。

(中時電子報)