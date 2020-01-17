NBA聯盟官方17日公布今年全明星賽票選第3輪結果，湖人「小皇帝」詹姆斯續以4747997票穩居聯盟人氣王，拿到第2高票仍是獨行俠「歐洲金童」東契奇的4598323票，公鹿「字母哥」阿提托康波拿下4474107票位居東區首位。

2月17日在芝加哥舉行的NBA全明星賽，球迷票選20日結束，目前在西區前場排名前3分別是詹姆斯、湖人「一眉哥」安東尼戴維斯(4412619票)與快艇里歐納德(2973076票)，西區後場前2則是東契奇與火箭「大鬍子」哈登(2934612票)。

至於東區前場排在前3的球星分別是阿提托康波、暴龍席亞卡(2433411票)與七六人恩比德(2398743票)，後場前2球星是老鷹崔楊(2066924票)、籃網厄文(1814618票)。

不過目前全明星賽票選最令人意外的是，湖人替補後衛卡魯索竟然拿到894827票，位居西區後場第4，雖然超越哈登無望，卻跟後場第3拓荒者利拉德只差9萬票，甚至得票數超越火箭韋斯布魯克、勇士柯瑞、爵士米契爾等人，完全跌破外界眼鏡。

(中時 )