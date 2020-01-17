仁寶（2324）16日舉行尾牙，金仁寶集團董事長許勝雄、仁寶副董事長陳瑞聰、總經理翁宗斌均出席。除了產業消息外，陳瑞聰先前傳出的桃色風波也再度被外界關注，陳瑞聰妻子李敏芳昨晚出席尾牙時表示，對於該事件她「選擇放下」。

身價百億的仁寶電腦副董事長陳瑞聰去年底遭周刊爆料，向來營造愛妻好形象的他竟帶「小三」美容師赴日泡湯偷情，入住高檔溫泉飯店。面對桃色新聞風波衝擊，外界都在猜測今年仁寶尾牙副董事長陳瑞聰到底會不會現身？沒想到昨天陳瑞聰夫婦大方手牽手出席，贏得滿堂喝采。

鏡週刊報導，面對桃色風波，陳瑞聰妻子李敏芳首度打破沉默表示選擇放下，「過去都過去了，不然怎麼辦？」並表示這是給她的警惕，與媒體的對談中也顯示心情已經平復。工商時報則報導，李敏芳在席間更是趁陳瑞聰沒留意時，跟記者悄聲說：「多寫點他（陳瑞聰）的好事吧」，看得出她仍護夫心切。

(中時電子報)