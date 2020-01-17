現代人生活忙碌，便秘是常見的問題！然而，造成排便不順的原因有很多種，除了膳食纖維和水份攝取不足、缺少活動的生活方式和環境的改變，像是旅行、懷孕，或飲食改變也會有排便不順的狀況產生；另外，生活、學習或工作壓力大，或者睡眠不足也可能影響到排便。

事實上，許多常見的藥物也可能會造成排便不順的不良反應。藥害救濟基金會整理了可能會引起排便困難的6種常用藥物：

1、降血壓藥

高血壓患者在服用降血壓藥的期間，可能有排便不順暢的困擾。其中利尿劑(diuretics)具有排出體內水分的作用，腸腔內水分不足就會使大便變硬；而降低中樞神經的交感神經作用之降血壓藥如clonidine通過對腸道神經的作用，會促進液體和電解質吸收，限制消化液分泌，並降低腸道平滑肌蠕動能力而導致排便不順暢。

另外，鈣離子拮抗劑如nifedipine，便祕亦是常見的不良反應，其藥理機轉可能為減少腸道蠕動動力（特別是結腸），導致了食物殘渣在結腸滯留時間的延長，增加水分的吸收。

2、胃藥

胃藥中的制酸劑，用來中和人體分泌的胃酸，以緩解因胃酸過多導致的不適。常見的制酸劑成分以含有鎂、鈣或鋁化合物為主，若長時間服用容易與腸道內的食物殘渣結合，成為難溶解又無法吸收的鋁鹽和鈣鹽，使大便變得乾硬，使排出更為困難。

3、鴉片類鎮痛劑

服用鴉片類鎮痛劑如嗎啡morphine，其主要作用中樞神經系統作用，使腸道蠕動減緩，延長食物殘渣在腸腔的滯留時間，增加水分吸收；同時也會干擾排便反射，減弱排便的慾望。

4、抗組織胺

抗組織胺除了用於治療過敏外，也是感冒常使用的藥品成分，其中第一代抗組織胺透過干擾組織胺的接受器而緩解症狀，同時也會作用在副交感神接受器上而延緩腸道平滑肌蠕動，因此容易有排便困難的不良反應發生。

5、抗憂鬱藥

抗憂鬱藥包括三環抗鬱劑(TCA)如amitriptyline、選擇性血清回收抑制劑（selective serotonin reuptake inhibitors；SSRI）如paroxetine、正腎上腺素與血清素回收抑制劑(serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors；SNRIs)如duloxetine及其他各種作用機轉不同的抗憂鬱劑。

6、刺激性瀉劑

番瀉葉(番瀉苷；sennosides)、蘆薈(蘆薈素；aloin)、大黃(大黃素；emodin)等屬於刺激性瀉劑，因刺激大腸壁而用來治療便秘。

但若一有排便不順的症狀就自行服用，久而久之不僅容易造成依賴，更可能因結腸張力減弱，使排便更不順暢；因此，使用含這類成分的藥物前，建議要先諮詢醫師或藥師。

在服藥期間，如果有排便困難的情形，建議和醫師或藥師討論可能的原因，降低因用藥引起的不良反應，另一方面也可以減少多重用藥的情形；此外，也可以視身體情況，藉由逐漸增加適量的膳食纖維攝取，如燕麥麩、薏仁、黑豆、木耳、蘋果等，補充足夠的水分和適當的運動，及調整生活型態，以改善排便不順暢的困擾。

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(中時電子報)