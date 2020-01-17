「爽樂團」主唱紅中2020年以個人身份展開音樂計畫，每月推出1首單曲，應景農曆年邀請電音饒舌團體Xunday合作應景新歌〈麻將哥〉，曲風充滿歡樂過年氛圍，更加碼推出好康，只要分享MV並在下方標記3個牌咖、並留言「我愛麻將哥」，就有機會得到市值3萬「東方不敗電動麻將桌 Amos III」，21號會開直播抽出幸運的粉絲，紅中笑說：「讓你們從今年從過年打到年尾，都不用洗牌！」MV已於尬音樂官方YouTube頻道上架。

「爽樂團」主唱紅中和電音饒舌團體Xunday合作新歌〈麻將哥〉，MV特地KUSO在溪裡面打牌，左起為威威、秦天、西瓜、紅中。（尬音樂提供）

MV充滿濃濃麻將意象，更置入知名電玩「明星3缺1 」介面，紅中與Xunday成員秦天、威威、西瓜4個大男生跋山涉水搬著麻將桌到處取景，從廟口、籃球場、大溪天橋、街上一路打到危險的溪谷裡超級瘋狂，紅中直呼：「這次合作完全地看到Xunday的狂，成為無話不說的好兄弟。」秦天完全是旱鴨子，也硬著頭皮往水裡闖：「我完全不會游泳，但我是第一個下水的，其他人好俗辣！」

談及〈麻將哥〉創作靈感，秦天表示我們本身就喜歡打麻將，強調「但打很小唷！」希望粉絲聽這首歌的信念就是「相信自己可以自摸！」Xunday一手包辦詞曲編曲混音，這次4人共同分工創作，每人先各寫一段，大夥再從中挑出精華，彼此笑稱沒有口角，但卻反覆打槍前輩紅中的歌詞，最後修改才定案。

「爽樂團」主唱紅中和電音饒舌團體Xunday合作應景新歌〈麻將哥〉。（尬音樂提供）

過去打麻將發生不少趣事，秦天自認牌品還不錯，若輸錢就摸摸鼻子早點上床睡覺，「打通宵當然一定有！因為團員真的打牌很慢，打三將就已經早上7點了」；紅中最誇張打了九降麻將，打牌大絕招就是一直跟對手聊天：「讓他們無法好好專心，對方自然容易失誤打不好，屢試不爽！」

MV特別設計逗趣的「麻將舞」以手勢「洗牌」為概念要帶著粉絲歡樂開跳，4人最容易出錯就是舞台走位，紅中被公認是出錯率最高，每次搞錯方向、落拍就會與大夥撞成一團，他自招「我常常會跳錯，所以秦天有把我抓去特訓過，但我個人認為這種錯誤也是一種舞台效果啦！」

(中時 )