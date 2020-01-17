大陸多年前發生一起工安意外，一名男子劉明（化名）在工地工作時，不慎被攪拌車捲入，而同事徐磊（化名）發現劉明遇到危險後，打算去拉外套試圖將他救出來，但卻還是傷重不治；最沒想到的是，徐磊的好心救人卻遭對方家屬懷疑「救援方式不當」，最後吃上官司。

綜合陸媒報導，這起工安意外發生在2016年11月8日下午，劉明被安徽合肥某混凝土公司安排到肥東縣一建築工地幹活，從事混凝土澆築工作，操作期間，劉明的外套不慎被攪拌車滾輪捲入，同事徐磊見狀立馬叫其他同事一起拉扯劉明的外套，試圖將其救出，但最終未能成功。

在場同事當下隨即打電話叫救護車，救護人員到場後先將劉明外套剪開，但也沒能成功將人救出，最後將車輛翻轉才順利救出劉明，不過很可惜的是，由於他傷勢過重，送往醫院急救後仍宣告不治，命喪黃泉。

事後劉明家屬悲痛不已，當地人力資源和社會保障局認定劉明的死為工安意外，要求混凝土公司賠70萬元人民幣；後來當地法院也做出判決，表示公司應賠償家屬152萬人民幣，扣除已支付的70萬元後，應補足支付82萬元。

此外，對於劉明的死，其家屬也對徐磊等同事進行提告，他們認為劉明的死是因為徐磊一行人未能採取正確的救助措施，沒有及時停車，反而是先拉拽外套，最後釀成悲劇。

對此，法院認為徐磊非專業救護人員，看到劉明有危險第一時間上前拉去外套，其他同事隨後跟上做一樣的事，其行為明顯是為了救人，最終裁定劉明之死為工安意外，加上家屬也沒能拿出實際的證據佐證，因此駁回訴訟請求。

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(中時電子報)