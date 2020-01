彭文正臉書。

蔡英文總統的母校LSE倫敦政經學院15日發出一封賀電,祝賀蔡總統連任,因文中稱蔡博士,被認為是間接回應資深媒體人、台大教授彭文正質疑蔡英文「博士學位」一事;而彭文正仔細讀賀電後也在自己的網路節目中提出三大疑點。但彭最新發現,目前LSE已修改了賀電內容,讓他笑說:LSE是他節目的忠實粉絲!

蔡英文贏得總統大選後,其母校倫敦政經學院(LSE)日前發表新聞稿,文中因稱蔡為「Dr. Tsai」,讓不少人認為是打臉一直批評蔡論文與博士學位有問題的彭文正。

但彭文正隨後在其網路節目「政經關不了」中指出,LSE文章中仍有三點重大瑕疵,首先是「a former LSE PhD student.」表示蔡沒有LSE Law 的PhD degree(博士學位),否則不會出現這樣的寫法。

網友解釋英文單字翻譯問題。

第二是「Yu Kuo-hua, an LSE student between 1947 and 1949, was Taiwan’s President from 1984 to 1989.」意指俞國華曾任總統。而事實上俞國華從未當過總統。

第三是「Dr Tsai was first elected president in 2016 and previously served as Taiwans vice president and as chair of the Democratic Progressive Party.」寫法有誤,蔡英文不曾當過台灣的副總統(vice president)。

不過,其實先前曾有網友已表示,那個是副行政院長(vice president)的意思,同篇文也提到俞國華是校友,當過行政院長,也要解讀成俞國華也當過總統嗎?president一字,在內閣制的意思跟總統制有差,所以翻譯要分清楚,說的是總統還是行政院長。

而在「烏龍」賀電在台灣引起話題後,LSE網站如今已默默把上述的錯誤進行了修改,稱蔡曾任副閣揆,不過首段的「a former LSE PhD student」並未改。對此,彭文正發臉書笑說:紅了!並表示LSE一定是「政經關不了」的忠實粉絲,並呼籲未來記得準時收看!

(中時電子報)