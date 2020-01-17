美陸15日簽署第一階段貿易協議，陸方承諾未來2年將加碼購買2000億美元（約台幣6兆元）的美國產品和服務，其中包括美國尚未生產的兩種稀土鈧和釔，外界好奇為何會出現在採購清單呢？專家分析，由於大陸採買總金額過高，因此儘量將不同產品納入清單「充數」，以完成購買承諾。

香港經濟日報報導，美國券商R.W. Pressprich分析師Andrew Ginsburg指出，大陸對美國提出巨額的購買承諾，即使每種類別進口少量的特定商品，也希望盡可能把各種產品納入清單「充數」，包括鋼鐵等，否則無法達成承諾的總額。

美國地質調查局網站顯示，美國在2018年尚未對鈧進行開採，僅有的一點產量都是其他材料的尾礦和殘渣的副產品。美方表示，該國對鈧的進口依賴度為100%，釔的進口依賴度超過95%。

路透稍早報導，鈧、釔兩種稀土普遍被用於照明和電腦當中，儘管目前美國沒有生產，但部分新興礦工與企業已開始挖掘美國礦山生產這些稀土，並為新興企業保證客戶，有助於其後續融資。報導引述，德州礦產資源公司說法，協議為美國生產者帶來額外市場。

稀土是目前高科技產業與軍事工業不可或缺的重要資源，大陸占全球產量逾70%，目前是全球最大出口國，在稀土市場擁有很大的話語權，此次從賣方成為買主的轉變令外界相當訝異。

(中時電子報)