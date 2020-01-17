總統大選過後，美國軍艦再次現身台灣海峽！國防部今日表示，美作戰艦一艘昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。

國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

(中時 )