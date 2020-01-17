大選過後 美艦再通過台海 09:072020/01/17 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國軍艦在南海航行。圖為示意圖。（美國海軍官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統大選過後，美國軍艦再次現身台灣海峽！國防部今日表示，美作戰艦一艘昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。 國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。 (中時 ) #台灣海峽 #國防部 #美國 #台灣 #美艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 沈一鳴啟靈 高規格路祭 04:102020/01/13 社會新聞 願您們一路好走 黑鷹將士途經國防部蔡英文親致敬 17:532020/01/13 社會 為黑鷹殉職將士致敬 蔡英文：最後一程我們陪伴 19:262020/01/13 政治 沈一鳴8將士移柩 蔡英文總統站國防部大門口致敬 21:202020/01/13 政治 黑鷹殉職官兵告別式 行政院所屬機關14日下半旗 22:412020/01/13 政治 謝謝您們的奉獻！送國家的英雄 移柩追思影片曝光 12:022020/01/14 政治 黑鷹殉職將士啟靈 沿途數千官兵和民眾追悼 14:212020/01/14 政治 傻眼！憲兵在總統面前「魔力轉圈圈」網曝下場 21:182020/01/14 生活 緬懷殉將英靈 美現役軍官現身 04:092020/01/15 話題觀察 殉職將士公祭 幻象衝場 矧砲禮致敬 04:102020/01/15 政治要聞 政治熱門新聞 蔡勝選才幾天 彭文正竟爆驚人之語 - 政治 鳥卦師卜高雄罷韓得到驚人結局 網傻眼 - 政治 LSE賀電烏龍 彭文正罵完發現：改文了！ - 政治 吳敦義顧問選前估票 蔡正元：真的很厲害 唉！ - 政治 小英接受《BBC》專訪稱獨立國家 趙少康說重話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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