趁春節出國玩，若不了解當地規定，小心荷包失血。烏克蘭籍藝人在節目分享，台灣人愛去歐洲教堂，但不少教堂規定拍張照就罰100歐元，且多拍多罰，讓小禎驚喊，按台人習慣恐被罰到破產。

近日烏克蘭籍的藝人蔡博文在節目《二分之一強》上表示，參觀教堂是許多台灣人到歐洲的必備行程，不過有很多東歐教堂是不給拍照，也會特別在入口設置「不能拍照」的告示牌，但多數遊客還是會偷拍。

偷拍行為防不勝防，因此後來告示牌也被改成「拍照就要付錢」，並在教堂內部裝設監視器，並安排工作人員監督，若被逮到，一張照片就罰100歐元，大約是台幣的3325元，且拍多少張就罰多少錢。

蔡博文也分享朋友的慘痛經驗，他因為不小心拍了8張照片，結果出來直接遭罰800歐元（約是台幣26588元），讓節目主持人小禎聽了驚喊，那台灣人慘了，超愛連拍，一個點至少要拍十張，這樣出國拍個照就直接破產！

(中時電子報)