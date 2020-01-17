冷氣團來襲，3天後是節氣中最後一個「大寒」，也代表年節就要到來，不論天氣是冷是暖，趁這個時間來碗熱湯暖身最合適了，煮道貢寮鮑雞湯或是麻油煎貢寮鮑，就是最簡單的暖身料理，鮮凍貢寮鮑搭配麻油，就是暖心也暖胃的美味料理。

麻油，是華人家庭暖身必備食材，亦是婦孺進補的常用調料，因為麻油過熱後易產生焦苦味，不適合大火快炒或油煎，因此為了搭配貢寮鮑，建議將生鮮九孔先行燙約2分鐘至半熟狀態，再加入薑片及麻油中小火一同乾煎至熟透，貢寮鮑的鮮甜海味佐搭麻油香氣，讓人垂涎三尺食指大動呢！

藥膳貢寮鮑雞湯，藥膳與雞肉、貢寮鮑搭配，令人一口接一口。（圖取自新北市漁業處官網）

不喜麻油的民眾也可選用煮湯的方式，可以試試年節必有的湯品-鮑魚雞湯，最是簡單不過了，將雞湯熬出味後，最後再放入清洗好的生鮮貢寮鮑及薑片，再煮2分鐘就可以開喝開吃，入口喝著肉味及海味的完美結合！再配著彈牙的貢寮鮑，冬日進補簡直太美好了！

想嘗貢寮鮑嗎？民眾不用煩惱，現在漁會與安永生技合作，打造貢寮鮑全新商品，結合安永CAS(Cells Alive System)細胞活存冷凍技術推出鮮凍貢寮鮑，完整凍結貢寮鮑的鮮度與水分，讓解凍後口感就跟剛採收上來般新鮮，只要到安永鮮物超市11家門市據點皆可買到這份來自東北角的天然海味。

另為年節推廣全國優質漁產品，中華民國全國漁會將於今天（1月17日）至19日在三重示範魚市場舉辦「寶島鮮魚˙嘉年華會」漁貨大街，現場有全國最優質的漁產品以及貢寮鮑，都能在現場買回家料理。

(中時電子報)