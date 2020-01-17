大陸武漢市衛生健康委員會昨（16日）公布，無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院5例，新增死亡病例1例。新增的死亡患者於跨年當天發病，經過5天治療，病情仍加重，出現心電異常等現象，10天後宣告身亡，是武漢肺炎爆發以來第2起死亡病例。

武漢衛健委指出，熊姓男子（69歲）在跨年發病，1月4日病情加重，因此轉到武漢金銀潭醫院救治，入院時患有嚴重心肌炎（心肌酶達到正常值20倍，心電異常），以及出現腎功能、多臟器功能受損嚴重等情況；之後進行胸部電腦斷層後發現，熊男肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，不排除有肺結核、胸膜結核疾病，最後於15日零時45分搶救無效身亡。

截至16日，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院12例，尚在治療中的重症患者有5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，均在醫療機構接受隔離治療。

另外，累積追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察644人，尚在接受醫學觀察還有119人，密切接觸者當中，沒有發現相關病例。

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(中時電子報)