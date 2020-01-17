監察委員陳師孟請辭，總統府今表示，陳教授在本週一透過總統府秘書長陳菊向總統表達辭意，而總統指示表達慰留、盼陳能做完本屆任期的態度，但也會尊重當事人最後的決定。

總統府表示，目前總統府尚未收到監察院正式送來的相關文件。

(中時 )