世界棒壘總會（WBSC）17日公布最新一季的世界棒球排名，中華隊2019年雖打出漂亮成績，但名次卻始終沒有變動，仍維持在第4名，不過值得一提的是，中華隊的積分已步步逼近第3名的南韓，至於積分榜第1名為日本、第2名為美國。

中華隊去年打出漂亮的成績單，不僅在國際賽拿下3座冠軍，包含U12、U18以及亞錦賽，11月舉行的世界棒球12強更是突破隊史最佳拿下第5名，目前積分4352分，排名維持第4，與南韓的4622分相去不遠。

（圖／翻攝自 WBSC 臉書）

中華隊雖然名次為有變動，但積分與前年相比，從3569分進步到4352分，也靠著U12、U18代表隊拿下冠軍，順利進帳345分、545分，亞錦賽奪冠則是進帳120分，至於12強賽則是收下807分。

在台灣之後，第5名至第12名分依序為墨西哥、澳洲、荷蘭、古巴、委內瑞拉、多明尼加、波多黎各和加拿大，其中值得一提的是，紅色閃電古巴的排名從去年的第5名退到第8名，北國大軍加拿大也從第10名退步到12名。

(中時電子報)