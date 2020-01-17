傳出淪為同辦公室學長「小三」的林姓女少校，是國軍相當亮眼的政戰軍官，外語能力佳，經常陪同長官出國參訪擔任翻譯，同時也負責接待外國貴賓，曾擔任過國軍形象代言人之一，是國軍用心栽培的政戰明日之星，未料竟遭到同辦公室學長正宮當場抓姦，也讓長官相當傻眼。

正宮的友人說，林姓少校和男同事家人也相當熟識，很清楚男方早已經有家室且育有一個小孩，在男女雙方還沒傳出婚外情時，也經常和其他友人到男方家中開趴玩樂。

林姓女少校在社群上po出學長使用的腰包，讓正宮覺得似乎是在向她示威。(讀者提供)

去年11月初，正宮發現丈夫舉止異常，常常藉口部隊有任務不回家，早已心生警覺，經過私下調查，這時才驚覺過去經常一起共同吃飯出遊的林女，早已經不是丈夫在工作上的同事與學妹關係，而是介入妨礙自己家庭的小三。

正宮友人表示，正宮原本以為只是丈夫一時昏頭，因此積極想挽回婚姻，為此還傳簡訊林少校希望她不要介入同事家庭。但林女對正宮表示自己是被學長誆騙，以為學長夫妻感情失和，兩人才因此走近，未來她不會也不屑再與學長有公務之外的聯繫，也單位長官面前淚如雨下，泣訴委屈，讓人信以為真是無辜不知情第三者。

雖然林女不斷撇清並堅稱自己的清白，但單位同事多次目睹林女與學長過從甚密，便有看不慣的同事在《靠北長官》臉書匿名公開兩人離譜行為，林女也大張旗鼓PO文回擊。

正宮友人表示，即使當場抓姦在床，但讓元配傷心的是，丈夫卻還是帶著林少校共同離去，並未隨她回家。正宮事後又向單位長官舉發抓姦在床事實，希望單位能盡速處理兩人違反軍中倫理與軍紀。政戰局約談兩人進行了解後，認為事證據在，因此召開人評會將兩人記一大過處分。

本報向國防部進行查證，國防部表示，這件案子已經於108年11月份接獲反映，心戰大隊所屬林姓少校與謝姓少校交往甚密之訊息，政戰局文宣處處長樓將軍親自與謝員妻子會面，並表達軍中對於違犯男女分際之事絕不寬貸，同時指示心戰大隊實施行政調查，惟經查雙方均否認交往且查無實據證明。

國防部強調，在調查期間心戰大隊政戰處長徐中校多次與謝員妻子聯繫詢問是否需協處，該隊並於108年12月16日將謝姓少校調離現職並告誡雙方務必嚴守分際。

國防部表示，於108年12月30日獲悉林姓少校與謝姓少校於南投清境農場民宿同住，遭謝員妻子偕同警方與徵信社查獲，國防部獲報後即完成調查並依違反「國軍軍風紀維護實施規定」及「陸海空軍懲罰法」等規定召開人評會，予以大過乙次處分，並納入汰除對象，以嚴正紀律，杜絕類案。

(中時電子報)