再過幾天就要迎接鼠年到來，你準備好為自己添購新行頭了嗎？知名鞋類連鎖店ABC Mart推出「HAPPY CHINESE NEW YEAR金鼠添福」活動，現場購買任兩件商品，滿3000即可現抵300，全館還有誠意滿滿下殺折扣，之前讓你佇足在櫃子前，遲遲買不下手的跑鞋、球鞋，趕緊趁這波年節促銷活動，將它們通通帶回家。

業者祭出「現抵現金優惠搭配超低折扣」，消費者是最大贏家

ABC Mart推出「HAPPY CHINESE NEW YEAR金鼠添福」活動，時間從即日起至2020/2/9止，活動期間顧客到實體門市參觀選購，即享有「滿3000現抵300」優惠，凡是購買任兩件商品金額達NT$3,000，就可以折抵現金NT$300；滿NT$6000則折抵NT$600，依此類推。現場進駐了眾多鞋類品牌，特價商品種類豐富，全館最低折扣3折起，還可與現金折抵優惠一起使用，買越多賺越多，過年來ABC Mart逛一圈，為自己添購新年新裝備！

官網商城折扣更自由，線上線下一起歡慶金鼠年

如果你不想出門人擠人，一樣可以利用網路購物挑選諸多商品，ABC Mart官網商城的促銷檔期從2020/1/31開始，至2020/2/9為止，活動期間全館消費滿NT$3,000即折抵NT$300，滿NT$6,000即折抵NT$600，依此類推。有別於實體門市，在官網商城並沒有須購買兩件以上的限定，而是均可享有折扣(部分特定商品除外)，讓你宅在家也能盡情瀏覽ABC Mart流行品牌商品，將心有所「鼠」的時尚單品通通帶回家。

官網為了方便顧客挑選商品，特別設置了六大「手滑下訂」專區，分別是，「超殺折扣鞋履」、「耍萌有理童鞋區」、「人氣口碑新品」、「潮穿搭推薦」、「VANS&FILA最強話題鞋款」、「時尚走春女鞋區」，顧客想逛什麼就直接點選該專區，為你省下搜尋商品的時間。

ABC Mart特別設置手滑六大專區，方便顧客參觀選購商品 / 圖片由ABC Mart提供)

限時超低折扣，趁年節入手潮流單品

為迎接2020金鼠年，ABC Mart推出的促銷活動來勢洶洶，挑戰單件最低折扣3折起，就連新商品也享有特別優惠。如果你之前想買鞋，卻為了價錢而顧慮再三，不妨利用連假來逛逛ABC Mart門市，為自己，也為家人挑雙帥氣又實用的新鞋，趁新年換上新風貌吧！

(中時電子報)