美股四大指數再刷新歷史收盤高，台積電ADR小漲0.62％，法說會後，台積電17日股價開盤小跌0.5元，以334元開出，股價在平盤附近震盪，但台積電概念股及5G概念股上漲，股王大立光（3008）、被動元件族群股價往上拉升，台股加權指數萬二高檔盤堅向上。

台積電第四季合併營收年增9.48％，每股盈餘4.47元，年增16.1％。毛利率升至50.2％，7nm製程出貨占晶圓銷售金額占比，由第三季27％增至35.0％。

2019年全年每股盈餘為13.32元，為歷史次高。產品面分類，IoT和Smart Phone，營收分別年增33％和12％，仍為主要的營運成長動能。2020年第一季營收展望估季減0.8～1.8％，符合市場預期，季節因素淡季不淡。

群益期貨副總經理范振鴻指出，台積電法說前利空干擾，外資續賣24,570張，讓股價下跌5.5元，拖累台股下跌24.9點，若扣除台積電影響的44點，台股其實上漲20點。

外資近一個月只要台積電股價創高，就站在賣方，從前幾次案例來看，賣超天數都不會太久，而只要台積電止穩，台股就有展開反攻的契機。

距離封關剩下兩個交易日，節前投資人賣股過年的賣壓，大致消化的差不多，但相對的買盤觀望，也會讓成交量縮，范振鴻預期，台股在農曆年前量能將微縮，但仍會維持高檔盤堅向上的走勢。

(工商 )