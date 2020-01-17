工研院舉辦「CES 2020重點趨勢剖析研討會」，由工研院產業科技國際策略發展所資深研究團隊帶回第一手的科技趨勢觀察，帶給各界最領先的市場情報及趨勢觀點。

工研院產科國際所所長蘇孟宗觀察今年CES展產業發展趨向，指出新創企業在CES 2020奪得眾多目光，發展方向也與市場高度融合，已進一步應用在健康、交通、家庭、城市等領域上，揭示科技黃金新世代來臨，智慧化裝置（Intelligence of Things)可望成為消費電子下一個十年主軸。受到美中貿易紛爭影響，台灣廠商參展家數大幅增加，占總數的23％，在亞太地區國家排名上超過日本及韓國。台灣廠商未來在新創、人工智慧與物聯網的領域，以新興科技結合創新應用服務應該有更好的商機。

工研院「CES 2020重點趨勢剖析研討會」已經連續舉辦13年，產科國際所分析師每年親赴展會現場帶給各界最領先的市場情報及趨勢觀點，已成為國內產業每年年初引領期待的指標活動，今年吸引近600位產官學研人士報名參加。

工研院總結CES2020展會亮點及新趨勢，Intelligence of Things將成為消費電子下一個十年主軸。根據工研院觀察，此次CES三項消費電子技術創新趨勢，包括：一、8K+4 Free（Size Free、Ratio Free、Resolution Free、Bezel Free）重塑眼球科技新貌；二、Smart Everything：AI+5G+Edge融合並驅動各種產業垂直應用；三、智慧移動展示未來城市移動的願景以及新方案。

許多運用上述創新技術在包括娛樂、交通、健康/健身、家庭、智慧城市等應用領域上，都成為本次展會焦點。本次展會涵括11大主題，包括5G/物聯網、廣告/娛樂/內容、健康照護、智慧家庭、沈浸式娛樂、智慧車、AI人工智慧、新創企業等領域，這些消費電子科技應用將在2020開啟的下一個十年中加速融入個人、家庭與企業當中，改變未來生活樣貌與全球科技產業版圖。

根據CES官方統計，今年CES新創展區來自全球超過46個國家，廠商家數超過1,200家，幾乎占了整體CES參展家數的三成，是全球最大的新創展覽活動。根據工研院觀察，此次新創企業所帶來的技術創新趨勢有四，包括：一、影像與視覺辨識的擴大應用；二、與生活應用深度結合的的IoT (Intelligence of Things)；三、更為多元的環境感知整合性應用場景；四、5G成為驅動各種產業垂直應用的重要基礎等。許多運用上述創新技術在包括健康、交通、家庭、城市等應用領域上，成為全球新創業者競逐創意的園地。

工研院觀察指出，CES 2020重新詮釋了IoT，從物聯網(Internet of Things)加入AI元素後，轉變成為智慧化裝置(Intelligence of Things)。展望2020年，半導體廠逐漸向AI垂直應用移動，例如：Intel推出Tiger Lake晶片並加入Athena新設計，以防守傳統市場；在伺服器市場上，藉AI科技與客戶合作推出如True View的賽事新科技，並推出第一個獨顯卡DG1；AMD則趁7奈米製程優勢，推出一系列新筆電CPU及GPU緊追在後；高通則藉5G科技優勢與基礎設施商機，與客戶合作推出新5G筆電與推廣Cloud AI 100技術。NVIdia雖無展覽攤位，但其Gaming最新的G-SYNC及RTX Studio都在客戶攤位中展出。

在智慧家庭方面，2020年Amazon、Google、Apple三生態系瓜分天下，但非均分；多數裝置廠商考量市佔率都選擇至少支援兩個系統。衛浴、廚具類廠商為加入搶商機，也讓語音助理在家中廣設形成去中心化現象。此外，大廠三星推出球型家用助理，本身除裝載相機也具相當移動能力，可辨識特定家庭成員語音指令，並跟隨成員提供個人化服務。在健康科技方面，此次會展出現的重要趨勢是「將數位健康裝置售入家中(Take Digital Health Home)」。另浮現三類重點產品值得注意，分別是：智慧鏡、高齡對策、新興演算法。

在智能家居風潮下，CES 2020 Health and Wellness領域的參展廠商數量與2019年相較大幅成長23%，數位健康（Digital health）也成為大會的關注焦點。例如：韓國WELT Corp.發表的具跌倒風險管理功能的智慧皮帶SMART BELT PRO，可透過量測分析步行速度、左右力量及整度等步態資訊，透過AI運算評估跌倒風險，並提出步行姿態之調整建議，減少跌倒意外。在數位健康科技應用在汽車這一新場域上，電動汽車新秀BYTON所發表的M-Byte概念車車載系統便整合Garmin的健康功能。

此外，近年來「毛小孩」商機崛起，三星在會場發布一款全新的陪伴型機器人Ballie，其中一項功能便是協助照顧寵物。整體而言，數位健康領域除了持續應用如AI在內的新科技，以優化產品及服務的表現，也持續開展出新的應用場域與主題。

CES作為智慧車輛與新興科技之重要舞台，2020年有超過10家國際級車廠、140家專注於車輛領域之供應鏈業者參展，並為更多ICT與新創業者將車輛作為展示其能量之最佳平台。產業的競爭也從過去單打獨鬥轉化為合作並進，車輛不再只是交通工具，移動(Mobility)成為主要訴求。

2020年CES智慧車輛發展趨勢，聚焦於汽車、環境、生活之互動性與人工智慧等新興技術的深化應用；在電動、自駕、聯網車之發展與競爭態勢下，也觀察到領導業者一方面尋求轉型，另一方面加速技術落地實現，許多應用之產品化進程已可顯見，也為供應鏈與新創業者帶來契機。包括：Toyota、Hyundai、Bell等知名廠商以前瞻性概念展示了未來城市移動的遠景及方案外，Toyota在展前記者發表會上亦宣佈將於富士山旁興建智慧城市Woven City，預計於2021年動工。

因應未來自動駕駛時代用車需求的改變，車輛產品的設計亦從外觀移轉至內部空間，超大螢幕、即時資訊、可伸縮式的設計，以提供乘客舒適的體驗為最終目標。次系統的部份，Operating System、Autonomous以及In-Vehicle Technology為自動駕駛的三大技術類別，包括：ADAS中央處理器、LiDAR、車內監控、儲存設備、新興顯示等，皆是廠商競逐的重點。

總結來說，未來自駕車有如會移動的智慧手機，在作業系統發展成熟後，將會有更多的App開發商為車內提供豐富多元的內容。而無人機和機器人本次展會雖然規模不如以往，但廠商彼此之間產品已明顯區隔，各自具有獨特性，例如：OMRON所展示的 FORPHEUS 乒乓球教練機器人，可從球員的情緒得知是否參樂於參與，同時考量球員的表現和心理層面來調整訓練模式。

(工商 )