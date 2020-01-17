摩根士丹利財報優 股價飆 09:332020/01/17 工商 鍾志恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 摩根士丹利周四公布第4季財報，結果獲利年增46％至20.9億美元，每股獲利1.3美元，遠優於市場預估的0.99美元。 營收年增27％至109億美元。主要是債券交易、證券承銷和投資管理等部門營收成長所帶動，只有企業併購顧問部門營收大跌。 受財報利多激勵，摩根士丹利股價周四盤中飆漲逾8％報57.36美元。 外界認為這是摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）的經營策略奏效的結果。 摩根士丹利要調高未來2年的支出管控的水準、股票與財富管理的獲利預期而獲得市場肯定。 (工商 ) #摩根士丹利 #股價 #部門 #獲利年增 #每股獲利 也許您會感興趣 推薦閱讀 高恩潛逃 日產加速與雷諾分家計畫 21:142020/01/13 財經 台股今年高點 大摩喊14,000 04:102020/01/14 財經要聞 權證星光大道－富邦證券 外資升評 瑞昱股價飆 04:102020/01/14 證券．權證 上銀集團14日尾牙 今日股價小跌開出 09:412020/01/14 財經 台積電盤中股價與市值雙創新高 10:432020/01/14 財經 《業績-半導體》超豐上季獲利年增1成，去年每股賺3.33元 15:402020/01/14 財經 華為雲端AI部門 升至事業群 04:102020/01/15 全球財經 獲利承壓 外資降評3電子指標股 04:102020/01/15 證券．權證 指紋辨識匯頂占盡優勢 大摩：匯頂優於神盾 08:512020/01/15 財經 談反滲透法 小英交待行政部門這三件事 11:402020/01/15 政治 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 仁寶陳瑞聰爆偷情 妻4字打破沉默 - 財經 稀土戰有人投降… 陸採購美貨爆陰謀？ - 即時 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 5G標金1380億創天價 徐旭東5字酸政府 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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