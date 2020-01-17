摩根士丹利周四公布第4季財報，結果獲利年增46％至20.9億美元，每股獲利1.3美元，遠優於市場預估的0.99美元。

營收年增27％至109億美元。主要是債券交易、證券承銷和投資管理等部門營收成長所帶動，只有企業併購顧問部門營收大跌。

受財報利多激勵，摩根士丹利股價周四盤中飆漲逾8％報57.36美元。

外界認為這是摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）的經營策略奏效的結果。

摩根士丹利要調高未來2年的支出管控的水準、股票與財富管理的獲利預期而獲得市場肯定。

(工商 )