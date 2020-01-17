美國零售協會（NRF）周四公布2019年11月到12月間年底假期零售銷售，在扣除汽車代理商、加油站和餐廳後，較2018年同期成長4.1％至7,302億美元，處於NRF預估年增3.8％到4.2％區間的中間值之上，年增幅度也高於2018年同期的年增2.1％。

其中，線上和非店面銷售年增14.6％，高於NRF預測的年增11％到14％區間，是至少連續4年同期間呈2位數成長。其中，飲料、雜貨和傢俱的銷售有強勁成長。

至於去年12月整體銷售，包括汽車代理商、加油站和餐廳後，為月增0.3％和年增5.8％。

美國每年的年底假期消費額，占零售商全年銷售額的40％。NRF首席經濟師Jack Kleinhenz說，去年底的假期消費旺季表現健全。儘管去年感恩節為11月28日，較2018年的晚了6天，還有貿易戰因素讓外界擔心衝擊美國零售市場，但結果美國人仍然繼續增加消費。

(工商 )