今（17日）大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，整天濕冷，預估入夜至明清晨將是這波冷氣團最強的時段，屆時中部以北及東北部低溫將下探13、14度。臉書粉專「天氣即時預報」指出，今開始會冷到周日（19日），接著回暖到小年夜（23日）。

中央氣象局指出，大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，即使白天高溫上升幅度也相當小，僅16度至18度，預估今入夜至明清晨將是這波冷氣團最強的時段，尤其是北部局部空曠地區或近山區低溫還會更低，約在11度左右。至於降雨預報方面，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

到了周日（19日）白天起至下周一（20日）大陸冷氣團逐漸減弱，北台灣氣溫略微回升，但整天仍有涼意，高溫約21、22度，中部及花東高溫23至25度，南部高溫26、27度；天氣方面，水氣減少，除迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區偶有零星短暫雨外，大多為多雲到晴的天氣。

臉書粉專「天氣即時預報」表示，大家很關心「年前、過年」的天氣，但由於時間仍然稍久，因此僅能提供概略訊息。小年夜（23日）前，沒有冷空氣， 一天比一天暖，水氣也不多，會是很適合大掃除的好天氣，但需注意西部空氣較差；而除夕（24日）開始，依照目前各國預測「有機會偏冷」，但「多冷、有幾波冷空氣、冷到何時」還不確定。

粉專提醒，總之年前偏暖確定了，過年期間偏冷的機會較大，不過未來3天冷氣團來了，溫度會逐漸降低，沿海、平地風也會變大，請注意衣物穿搭，不要在年前感冒著涼了。

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(中時電子報)