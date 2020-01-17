據武漢市衛生健康委員會通報，關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，15日0至24時，武漢市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院5例，新增死亡病例1例，累計已有2人死亡。
死者為69歲熊姓老翁，2019年12月31日發病，2020年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治，入院時患有嚴重心肌炎（心肌酶達到正常值20倍，心電異常）；腎功能異常；多臟器功能受損嚴重；胸部CT（電腦斷層掃描）顯示肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，考慮有肺結核、胸膜結核疾病，於1月15日0點45分因搶救無效死亡。
截至目前，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院12例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察644人，尚在接受醫學觀察119人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。
(中時 )
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