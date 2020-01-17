有立委助理在臉書批評民眾黨立委當選人蔡壁如愛作秀，助理會議進行到一半接受媒體採訪，吵得大家無法聽課，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，如果該改就改，人世間很多問題是誤會。

面對立委助理批蔡壁如，正在歐洲出訪的柯文哲指出，有時候要磨合，事實的真相蔡會回答，但很多東西是誤會，人世間很多問題是誤會，如果該改就改，先調查清楚，建議5位準立委比照北市府每天主要人員開晨會，把一些有造成困擾、風波的記下來研究怎麼解決掉，聽起來這件事解釋清楚就好。

此外，民進黨立委柯建銘稱柯文哲有跟他聯絡，希望安排新科立委拜訪，預計請益那些議題？柯表示，柯建銘是他差不多20年的朋友，都是新竹來的，本來就認識，在立法院做了27、28年，也當民進黨總召，人家號稱為永久的總召。

柯文哲說，大概要請教立法院運作方式、人脈、機關，民眾黨5個立委當選人全部都是新的，至少對現況了解，如果想要改才知道從何下手，第一步是協助5位準立委盡速進入狀況。

(中時 )