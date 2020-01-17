台灣自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），2019年在電動自行車熱銷歐美市場助威下，業績表現相當亮眼，巨大集團與美利達台灣廠，去年營收甚至均創下歷史新高！隨著雙雄位於歐洲的新廠2020年都將分別投產，進一步助攻電動自行車產能，巨大、美利達2020年電動自行車產銷量，分別看增三成與五成，雙雄合計出口目標將挑戰66萬台。17日早盤股價分別開紅盤。

其中，巨大集團捷安特自有品牌（不含代工）電動自行車，2019年總銷售量約達23.3萬台，較2018年的18萬台、年增約三成；集團內部已訂下2020年總銷售30萬台（不含代工）、維持年增三成的目標。

巨大集團表示，歐洲是電動自行車的全球主要銷售市場，巨大為了短鏈供應歐洲市場，已砸下重金在匈牙利打造生產基地。其中，匈牙利廠一期預計2020年5月投產，主要生產傳統自行車與電動自行車，初期產能約在10-15萬台，預期2022年總產能可達到30萬台，未來也將依據市場銷售狀況調整產能因應。

此外，美利達集團2019年電動自行車總出口量達到23.6萬台、出口值約118億元，年增率高達64％，創下歷史新高。美利達集團2019年合併營收達280.24億元，年增8.59％；而平均出口單價高達5萬台幣的電動自行車，所創造的營收已占了美利達合併營收逾四成的比重。

美利達因應電動自行車產銷量逐年大幅攀升，除了台灣廠擴增產線外，德國廠也將逐步擴廠，集團內部已訂下2020年電動自行車產能布局約36萬台，可望較2019年大增五成以上；其中，德國廠未來將分擔約一成的組裝產能。

值得一提的是，雙雄也是台灣電動自行車2019年出口量、出口值締造歷史新高的主要貢獻者，去年合計出口量約達47萬台，囊括整體出口量64.7萬台的七成以上！

單是美利達集團，2019年電動自行車的出口量與出口值，就分別占了台灣電動自行車整體出口量的35％、出口值的46％，可說是台灣電動自行車最大的單一貢獻廠商。

(工商 )