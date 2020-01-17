擁有帥氣外型與結實身材的男星彭于晏，是演藝圈著名的「男神」代表之一。他最近為了宣傳自己主演的新電影《緊急救援》，與劇組人員到處跑行程宣傳，結果被同劇組演員拍下在飛機上熟睡的模樣，與平時「男神」的形象有極大差異，在網路上掀起討論。

彭于晏被出賣熟睡醜照。（圖／翻攝自微博）

彭于晏最近和《緊急救援》導演林超賢等劇組人員，赴大陸重慶宣傳。大陸女演員藍盈瑩，就在微博貼出大家在飛機上的合照，開心地說：「重慶，我們來啦！」而她被彭于晏拍下睡著的模樣後，她大方在個人微博分享；接著彭于晏也累得撐頭呼呼大睡，反被藍盈瑩「全紀錄」，她拍下多張彭于晏撐著眼睛部位熟睡的樣子，整張臉都快被擠到扭曲變形，男神形象瞬間「崩壞」，她還稱：「出來混總是要還的」，非常搞笑。

彭于晏被出賣熟睡醜照。（圖／翻攝自微博）

彭于晏被出賣熟睡醜照。（圖／翻攝自微博）

不過彭于晏雖然在飛機上睡到五官被擠得扭曲變形，但粉絲看了還是紛紛留言「很帥氣」、「超帥的」，也讓外界見識到彭于晏私下生活的一面。

彭于晏被出賣熟睡醜照。（圖／翻攝自微博）

彭于晏被出賣熟睡醜照。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)