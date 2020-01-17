日盛期貨今（17）日表示，春節年假即將到來，歐美主流期貨商品，如美國三大股指，及近期交易量上升的原油黃金等等商品，於台灣春節休市期間仍可交易；而農曆年前公布最新的美國12月非農就業人數為14.5萬人，略低於市場預期，且平均薪資創下近一年來最慢速增長，略差於預期的就業數據並沒有為市場帶來巨幅波動，然而去年降息三碼後，FED需要時間觀察降息後的利率傳導效應，對經濟支撐效果是否顯現。

接下來在農曆年後，1月30日將迎來FED 2020年度第一次利率決議，12月非農數據略差支撐了寬鬆基調；展望未來，市場對隱含當前利率維持不變之預期，普遍預估2020年降息次數將小於2019年的三次，全年不升不降概率較大，故全球股市於資金面的支撐上將小於2019年，股市能否重演兩位數以上的成長，可保守看待。

在近期較易產生風險事件為伊朗1月8日凌晨轟炸美軍基地及貿易戰的部分。伊朗轟炸事件令美股盤勢迅速向下，但隨後消息指出，本次攻擊無人傷亡，且伊朗當局不尋求事態升級或戰爭，美國眾議院亦於1月9日表決通過，限制川普對伊朗進一步的軍事行動，令市場避險情緒持續下降，原油黃金拉回，市場樂觀看待後續美伊風險，也帶動上週美股再次創下新高，投資人不妨藉由國外期貨掌握市場波動，尋求期貨交易契機。

至於貿易戰的部分，中國聲明表示，貿易代表劉鶴將於1月13日進行為期三天的訪美行程，並於本次會面中簽署第一階段貿易協議，中美兩國每半年預計將舉行一次會談，由於市場已消化貿易戰和緩利多訊息，故未來貿易戰問題如未進一步破局，貿易戰風險也將逐漸去化，近期潛在風險事件均逐步向好，中國、台灣、香港等市場農曆年休市，而1月24日歐元區主要國家、如德國、法國將公布製造業PMI數據，由於歐元區PMI不佳進入衰退區間，關注農曆年間，PMI是否由低檔復甦轉強，並帶動歐洲主要股市再次走高。

2020年須持續關注全球經濟發展、美伊互動及貿易戰等事件，投資人可藉由參與日盛期貨舉辦－2020春節不打烊活動「樂不思鼠趣 好運抽抽樂」，掌握過年市場行情波動與趨勢，凡活動期間交易國外期貨商品，即可參加抽抽樂活動，交易越多中獎機會就越高，滿8,000口即贈iPhone 11 PRO MAX，歡迎投資人把握交易機會，讓您新年樂不思鼠趣，好運跟著來；詳情請上活動官網，或上日盛期貨粉絲團掌握活動資訊。

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