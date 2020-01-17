金城分局與台灣中小企業銀行合辦防搶演練，逮捕「情侶」搶匪。（警方提供）

金湖分局與台灣銀行合辦防搶演練，在攔截點成功緝獲搶匪。（警方提供）

金湖分局與台灣銀行合辦的防搶演練，模擬歹徒持槍行搶，行員見狀機警按下警鈴，通報警方迅速到場。（警方提供）

春節年關期間，就怕有人心生歹念，打起金融機構的主意。金門警方在東、西半島與與台灣中小企業銀行、台灣銀行合作演練防搶作業。（警方提供）

「搶匪」遭警方以優勢警力壓制逮捕。（警方提供）

春節年關期間，就怕有人心生歹念，打起金融機構的主意。金門警方在東、西半島與與台灣中小企業銀行、台灣銀行合作演練防搶作業，提高業者自我防衛能力外，並測試警方機動應變能力，希望能讓民眾都過一個平安年。

金城分局與台灣中小企業銀行的防搶演練，模擬歹徒假扮「警察」及反串「孕婦」，降低行員和保全戒心，再趁機開槍行搶，過程中適逢警方巡邏警網抵達，立即以優勢警力壓制2名歹徒，逼真演練過程吸引民眾圍觀。

金湖分局與台灣銀行合辦的防搶演練，則是模擬歹徒持槍行搶，行員見狀機警按下警鈴，通報警方迅速到場，在部署的攔截點成功緝獲2名搶匪，演練過程逼真，也引起民眾圍觀。

縣警局提醒，警方除已加強重點場所巡邏及守望勤務部署外，也希望民眾外出領款應提高警覺，並注意錢財不露白，以免引起歹徒覬覦。若提領現金數額較多，也可聯繫轄區派出所協助護鈔。另春節期間出遠門，也可申請加強住宅巡邏安全維護服務。

(中時 )