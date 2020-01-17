2020總統大選，國民黨潰敗，前黨主席吳敦義請辭負責，誰接下一任黨主席備受注目。儘管高雄市長韓國瑜表態沒有參選規劃，但不少人評估韓仍有參選機率。對此，前國民黨台北市議員楊實秋表示，若韓國瑜真的選上黨主席，或許會像當年的資深媒體人趙少康和親民黨主席宋楚瑜一樣，曇花一現。

楊實秋在政論節目《突發琪想》上表示，前些日子，國民黨曾經的政治金童趙少康用非常難看的字眼來譴責吳敦義，可是我們除了文字看到有對韓國瑜批評外，有哪一個人敢出來講韓國瑜？

楊實秋感嘆，現在國民黨敗選，趙少康敢對年長的吳敦義用最兇悍的語言來羞辱，可是對韓國瑜卻不置一詞，這是國民黨現在最大的危機。

楊實秋接著表示，韓國瑜如果真的想救國民黨和自己，真的不要再參加任何行政職位的參選，否則就是一場災難。若韓國瑜真的選上黨主席，或許會像當年趙少康捲起千堆雪的新黨，及宋楚瑜橫跨南北的親民黨一樣，曇花一現。

(中時電子報)