果粉以及Apple TV+訂戶快看喔！2020年Apple TV+有全新原創影集上架囉。獲得爛番茄新鮮度100%好評的蘋果原創影集《異鄉人，美國夢》（Little America）今（17）日第一季全8集一次上線，滿足影迷的胃口！把握時間追起來吧！

《異鄉人，美國夢》是以美國移民為主題的單元選集，匯聚8 個美國新移民的有趣、浪漫、刻骨銘心和驚奇故事，由文化雜誌 Epic Magazine 同名專欄真人真事改編而成由。且由經典美劇《The Office》監製 Lee Eisenberg、《愛情昏迷中》（The Big Sick）編劇 Kumail Nanjiani 及 Emily Gordon共同創作。此外《星艦迷航記》系列男星 Zachary Quinto 將於其中一集客串飾演瑜伽大師。全劇在上檔前就話題性十足，備受關注。

不僅如此，《異鄉人，美國夢》也備受影評讚譽，在《爛番茄》（Rotten Tomatoes）網站中，獲得影評人評價新鮮度為100%(一般觀眾評價尚未出爐，IMDB也還未有評價）。此外，也被RollingStone.com 以 4.5 星推薦，並認為是「Apple TV+最佳出品之一」，給予高度讚賞。

Apple TV+原創影集 《異鄉人，美國夢》YouTube 預告

根據Apple TV+ Press官網資訊，《異鄉人，美國夢》的分級是TV-14，美國聯邦通訊委員會「建議家長對注意該節目內容，並建議家長避免讓年齡低於14歲的兒童獨自觀看該節目」。換言之，是比較適合成年人收看的節目，觀賞時可以留意。

《異鄉人，美國夢》對比其他Apple TV+影集來說，極爲特別的就是循原創影集《狄金森》(Dickinson)的模式，一次上架第一季完整內容(共8集)，影迷可以一次看個過癮。目前Apple TV+原創影集並沒有固定上架的模式，有的一次推出一季，大多數則是上架時公布三集，接著每週五更新一集，主要區分為兩種模式。或許蘋果正在測試，看看那一種模式更能獲得使用者的喜愛。當前《異鄉人，美國夢》已經確定將會續訂第二季，故事還會繼續說下去，影迷可以持續關注。

可執行 2019 年最新作業系統的蘋果設備(除 Apple Watch)都可觀賞 Apple TV+ 上的內容，可免費體驗 7 天，之後可以 NT$ 170 的月費訂購，或選擇更優惠的年費訂購方案。iPhone 11系列等購買蘋果新品的用戶（除Apple Watch外），更可以免費體驗 Apple TV+ 一年，可抓緊時間兌換使用。Apple Music 學生方案用戶，也被獲贈Apple TV+免費收看的福利，別忘記把握時間體驗囉。

(中時電子報)