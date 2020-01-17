經過兩隊官方17日證實，灰狼用傑夫提格、葛拉漢兩人，跟老鷹換回克拉布，正式宣告進入重新打造陣容時期，目前灰狼打算加強針對勇士後衛羅素的招募動作，全力補強後場戰力，可惜雙方雖然還未開啟談判，勇士卻傾向留下羅素。

儘管陣中擁有唐斯、威金斯兩名狀元好手，灰狼本季卻打得跌跌撞撞，目前15勝25敗，排在西區第12，眼見本季距離季後賽越來越遠，灰狼乾脆把本季傷痛纏身的主控傑夫提格與葛拉漢換出，一口氣創造超過200萬美元的交易特例。

其實目前包含獨行俠、七六人等隊，都有興趣招募灰狼前鋒柯文頓，不過全力重建的灰狼要價很高，其他球隊想要交易柯文頓勢必付出不小代價，畢竟灰狼想要收集更多交易籌碼，去跟勇士談判交易羅素的可能性，儘管目前看來機會不大。

至於原本積極招募活塞中鋒德拉蒙的老鷹，目前已經中止雙方談判，老鷹本來打算拿出達米安瓊斯、帕森斯或克拉布，以及1個首輪選秀權，活塞卻始終不肯點頭答應，也讓老鷹暫時打消招募德拉蒙，考慮開始追逐雷霆中鋒亞當斯。

(中時 )