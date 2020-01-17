第一階段貿易協議 惠譽：助全球經濟成長 09:592020/01/17 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 惠譽信用評級公司表示，中美簽署「第一階段」貿易協議將提振企業信心，將幫助今年全球經濟增長企穩，但不確定性猶在。 據路透報導，惠譽表示，中美貿易戰暫時休戰避免了雙方提高關稅進一步直接破壞中美貿易。 不過，惠譽也指出，預計製造業近期內不會反彈，但發達經濟體的服務業活動和消費者支出一直表現強勁。 (旺報 ) #中美 #貿易 #全球經濟 #經濟 #貿易協議 惠譽 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美即將簽署協議 A股行情可期 04:102020/01/13 焦點新聞 美國商會：中美下階段貿談涉補貼等議題 22:432020/01/13 財經 學者觀點－中美經貿新局下 前瞻全球經濟 04:102020/01/14 產業特刊 中美將簽協議＋美大選 葉倫料今年貿易戰暫歇 04:102020/01/14 全球財經 陸港觀盤－中美有望簽署協議 今年陸股樂觀看待 04:102020/01/14 全球財經 太景流感新藥 中、美申請臨床 04:102020/01/14 證券．權證 波士頓Fed官員：中美首階段貿協未完全消除關稅憂慮 08:502020/01/14 財經 中美若如期15日簽訂 台股後市樂觀看待 11:012020/01/14 財經 中美經貿更緊密 脫鉤論不成立 04:092020/01/15 焦點新聞 中美緊張趨緩 蔡難興風作浪 02:242020/01/17 焦點新聞 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 仁寶陳瑞聰爆偷情 妻4字打破沉默 - 財經 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 簽了美中貿議協議 川普嘴賤擋不住 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。