惠譽信用評級公司表示，中美簽署「第一階段」貿易協議將提振企業信心，將幫助今年全球經濟增長企穩，但不確定性猶在。

據路透報導，惠譽表示，中美貿易戰暫時休戰避免了雙方提高關稅進一步直接破壞中美貿易。

不過，惠譽也指出，預計製造業近期內不會反彈，但發達經濟體的服務業活動和消費者支出一直表現強勁。

(旺報 )