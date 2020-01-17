休士頓太空人日前飽受作弊風波影響，大聯盟官方隨後也證實他們真有透過電子設備竊取暗號，使得球團大刀闊斧開除總管、總教練，但沒想到這起醜聞一波未平一波又起，如今有眼尖的網友發現，太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）曾在去年美聯冠軍戰時手戴蜂鳴器，判斷對手的球種。

去年美聯冠軍系列賽第6戰，紐約洋基在9局上靠著勒梅休（DJ LeMahieu）兩分砲追平比數，但下個半局馬上被阿圖維敲出再見全壘打結束比賽，不過有眼尖的網友發現，當阿圖維準備回本壘慶祝時，鏡頭似乎帶到他的衣服裡有隆起物。

衝回本壘時，阿圖維也特別叮嚀隊友們不要撕開他的衣服，似乎是不想讓蜂鳴器露餡，不過當時他受訪時則稱：「我老婆不希望看到我公開裸上半身的樣子。」經紀人波拉斯（Scott Boras）隨後也出面澄清，公開阿圖維的聲明：「從我作為一名大聯盟球員開始，從未配戴任何電子器具。」

大聯盟對此也作出調查，表示目前沒有任何證據顯示阿圖維在比賽中有配戴蜂鳴器等電子產品。

(中時電子報)