氣質女神張鈞甯與作家媽媽鄭如晴感情融洽，張鈞甯不時會曬與媽媽合照，母女情深讓外界羨慕不已，而張鈞甯近日作客陸綜《非常静距離》時，鄭如晴大爆張鈞甯學生時期糗事外，還感性喊話「做媽媽7天完整的女兒」，張鈞甯也感性說：「覺得最遺憾的就是很少時間陪家人」。

張鈞甯和媽咪鄭如晴感情融洽。（圖／本報系資料照片）

張鈞甯登上陸綜《非常静距離》接受專訪，媽咪鄭如晴特別錄影片，分享張鈞甯的成長過程，並透露張鈞甯在學生時期，把書名《憤怒的葡萄》說成《憤怒的蘿蔔》，張鈞甯此話一出逗樂姊姊，還從此成為家中的趣事。

鄭如晴也提到，和張鈞甯兩次的母女衝突，分別是張鈞甯高中錄取儀隊隊長和她大學時要去拍廣告，雙方為此發生爭執，而張鈞甯兩次都問鄭如晴：「媽這是你的人生還是我的人生」，張鈞甯展現成熟又堅定的態度，才說服鄭如晴。

最後，鄭如晴感性喊話：「鈞甯可以做媽媽7天完完整整的女兒，我就更開心了」，張鈞甯聽完感性說：「覺得最遺憾的就是很少時間陪家人」，她也提到爸媽的身體在近年可能會出一些狀況，張鈞甯希望媽媽身體健康「我希望她很快樂」，字裡行間滿是對鄭如晴的掛念與關心。

(中時電子報)