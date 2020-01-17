一名男網友日前在臉書「靠北女友」發文表示，交往多年的女友某天突然對他說「我懷孕了」，而且孩子是他的，因為還沒有結婚打算，讓他當場嚇傻怎麼可能？沒想到傳訊給女友「5個字」，卻釣出被綠的真相。

原PO發文表示，交往3年的女友最近吵著要結婚，雖然自已經31歲，但還沒作好準備，內心一直告訴自己，沒有錢不要隨便結婚，「沒想到昨天早上女友說她懷孕了，而且孩子是我的，我嚇傻，怎麼可能是我的？」

原PO不敢問「是不是你去外面玩？」，因為沒有證據，於是隨意傳訊「我都知道了」，不料這5個字，卻逼女友說出「懷孕真相」。

「她晚上哭著跟我坦承，趁我出差的時候有跟某個好朋友見面，中間不知道發生了什麼事情，就自然而然發生了」。原PO問：「你該不會想跟我結婚，就是因為已經有孩子了？」，女友回：「不是！我是真的愛你」，還狂哭對他說對不起。但他當下沒有生氣或難過的感覺，只想著被最愛的人給騙了，可能是他不夠好吧，就算是上天給我的懲罰吧。

網友看完紛紛留言「『我都知道了』竟然這麼好用(筆記..)」、「好險是婚前就知孩子不是你的，不然婚後才知道幫別人帶孩子，那才真的慘啊！」、「直接分手別回頭，否則會更後悔」 、「婚前認清分開是好事，就算拿掉了，也會心存介蒂吧，一輩子太長，分開了不見得是壞事」。

(中時電子報)