農曆新年倒數計時，為搶年節送禮、好運祈福與年節外食商機，擅長「萌經濟」行銷的台灣麥當勞17日宣布攜手三麗鷗萌主Hello Kitty合作推出「Hello Kitty萬用置物籃」，將於1月20日起開賣，並主打新春拜年最強招財神器的訴求，藉此全力拚人氣並衝高春節大檔營收。

麥當勞推出的「Hello Kitty萬用置物籃」，採Hello Kitty經典造型設計，可手提、車掛或平擺於桌面。自1月20日上午11點起至2月18日止（或售完為止），凡於餐廳內購買任何套餐加價269元或單買319元，每人每次消費最多購買兩個，全台限量發行近10萬個。麥當勞預估開賣首日，餐廳來客數可望成長10%。

Hello Kitty與台灣麥當勞跨界合作超過20年，是許多顧客心中的經典回憶，為以萌造型是為消費者帶來不同驚喜。為迎接春節連假大檔，麥當勞與三麗鷗攜手推出拜年必備神器－「Hello Kitty萬用置物籃」，標榜送禮自用兩相宜，全力拚商機。

台灣麥當勞2019年底推出「美樂蒂萬用置物籃」，開賣2小時近乎完售，麥當勞表示，不少顧客希望麥當勞能推出三麗鷗最受歡迎的Hello Kitty款式，為此麥當勞於春節前推出「Hello Kitty萬用置物籃」，除一樣能巧妙擺入麥當勞的飲料與薯條，更能讓顧客新春拜年送禮，或出遊攜帶使用，隨時隨地都能有「Hello Kitty萬用置物籃」的暖心陪伴。

麥當勞提醒，1月20日上午11:00起至2月18日止（或售完為止），凡於麥當勞餐廳內購買任一餐加價269元、單買售價319元，即可獲得「Hello Kitty萬用置物籃」乙個。24小時歡樂送、得來速、McCafe專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用。全台限量近10萬個，每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個，售完為止。另外，本次活動搭配套餐含：超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal。

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