聲寶活化土城及林口兩地工廠土地資產，又有新進展。聲寶集團總裁陳盛沺表示，聲寶土城廠規劃為橘色園區，預計下半年發包及動土，總樓地面積15,000坪，預計2022年完工銷售。林口廠向桃園市政府申請山坡地解編，開發為聲寶林口創新產業園區，預計2022年動工。

陳盛沺表示，聲寶林口廠向桃園市政府申請山坡地解編，等完成解編，配合桃園市政府發展亞洲矽谷計畫，以及政府推動智慧機械、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業、物聯網及循環經濟等五加二創新產業，希望今年可完成聲寶林口創新產業園區的規劃。以林口每坪租金比台北便宜一倍以上，機場捷運也可以抵達林口，讓新創企業比較容易進駐。

陳盛沺指出，聲寶林口廠土地12公頃，約4萬坪，聲寶計畫提供土地，分階段開發，開國際標，讓國際產業進駐，也可以幫企業量身訂做。林口廠二成要規劃成餐廳、購物等公設，最快2022年開始動工興建，希望政府也給予補助，振興桃園市經濟。

陳盛沺表示，聲寶為開發林口廠，斥資在台南購地建廠今年元月6日上樑，5月完工，最快今年第三季搬遷，先將林口廠空調、洗衣機及空氣清淨機等產品生產線，搬遷至台南廠，冰箱預計第二階段也會在台南廠生產，也會幫台商代工生產顯示器及IOT產品，東源物流也會進駐。

陳盛沺表示，聲寶土城廠當初獲新台北市政府核准變更地目，預計40個月完工興建，將規劃為全齡園區，興建3棟住宅，總樓地面積1.5萬坪，其中2棟21層樓將出售，另1棟17層樓是橘色住宅，出租給熟齡族。另外聲寶捐土城廠土地給政府，正與新北市政府洽談，在健康生活住宅外，還會興建一棟醫生進駐健康照護中心，完備生活機能，預計2022年完工後銷售。

(工商 )