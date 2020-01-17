台中一位檳榔美女西施因不懂法律，上班期間拿了公司買的香菸、檳榔等但沒付錢，等交班時再一併結算，老闆得知竟威脅要告她業務侵占，若與他愛愛就不會提告，西施怕被告而慘遭性侵得逞，事後經友人提醒後提告。

台中地院判決書指出，台中市某檳榔攤負責人，2018年間雇用被害女子奈美（化名）及里菜（化名）負責販售檳榔、香菸及飲料等銷售工作，奈美從2018年4月開始上班，但她個性隨和、親切，顧攤期間自己食用檳榔、飲料或香菸等，貪圖方便，等到交班才結算金錢。

老闆得知奈美行徑，同年5月21日到攤位上，故意向奈美說這種行為已涉及侵占檳榔攤款項，他可以提告，若與其「嘿咻」，他就不提出告訴等語。老闆又作勢撥打電話報警，因奈美不諳法令，被他這麼一恐嚇嚇住了，為了息事寧人，當天上午8時許在檳榔攤內，心不甘情不願下，兩人完成性交。

事後閨密及友人都說奈美被騙了，奈美不願受辱決定提告，而提告後老闆坦承犯行，最後雙方也以30萬元達成和解。

法官審理，老闆以脅迫方式對奈美為性交行為，造成被害人心理受創，實有可議，審酌被告國中畢業教育程度，又有2位未成年子女需待扶養，依強制性交罪將他判刑2年，緩刑5年，並須提供80小時義務勞務。

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(中時電子報)