新上任的台中市議員王立任表示，重返市議會後，秉持上屆服務選民的熱誠為市民服務，感謝鄉親的支持。（盧金足攝）

民進黨團總召陳世凱（左）、市議員黃守達（右），祝賀民進黨籍王立任遞補宣誓就職。（盧金足攝）

台中副市長令狐榮達及市府官員觀禮出席觀禮。（盧金足攝）

台中市議員王立任說，鄉親給他的責任，會更加努力，會比過去在加倍的努力，不會辜負鄉親的期待。（盧金足攝）

台中市議長張清照祝賀新上任的台中市議員王立。（盧金足攝）

台中市議會無黨籍市議員尤碧鈴被控透過樁腳買票，台中高分院判決當選無效確定，17日由民進黨籍王立任遞補宣誓就職典禮，議長張清照主持，台中地方法院庭長許石慶監誓，王立任表示，任期只有三年，會將三年的時間，更努力把握時間，把過去想做的沒有做的努力完成。

尤碧鈴為2018年11月24日市議會第3屆第2選區市議員當選人，尤碧鈴的蔡姓樁腳因涉及賄選，台中地院一審判處3年6月徒刑，正上訴台中高分院審理，王立任在第3屆市議員選舉

，在第2選區拿到1萬4616票卻成為落選頭，提起尤碧鈴當選無效訴訟，台中高分院判決當選無效定讞。

中央選舉委員會14日發文給台中市議會，公告第2選區由王立任遞補，17日上午舉行宣誓就職典禮，由張清照主持，民進黨團總召陳世凱、市議員黃守達，副市長令狐榮達及市府官員觀禮出席觀禮。

王立任市議會宣誓職就職，對這場遲來的就職典禮，他說

，重返市議會後，將持續投注心力在教育與環保議題，秉持上屆服務選民的熱誠為市民服務，感謝鄉親的支持，有機會回到議會，滿心期待期待，為鄉親服務是他過去一貫的精神。

他表示，不管是在地方的建設跟教育文化，鄉親給他的責任，會更加努力，比過去在加倍努力，不會辜負鄉親期待。

王立任指出，地方的需求是全面性的，其實不管是在哪個小組，他過去的專長在教育文化，如果有機會再回到教育文化小組，還是會秉持過去這樣的精神，會很扎實的、一一的去為大家服務跟爭取，目前沒有設定在哪個小組，服務也是全面性的，在有需要的地方一定全力以赴。

台中市議會共有65席，其中國民黨32席，民進黨今天增加1席達到26席，無黨籍減1席為6席，另1席為親民黨。

(中時 )