據大陸國家統計局17日公布數據顯示，去年大陸GDP增長6.1％，符合6％到6.5％的預期目標，全年國內生產總值99兆865億（人民幣，下同）。

《澎湃新聞》報導，分季來看，去年第一季較上年同期增長6.4％，第二季增長6.2％，第三季增長6％，第四季增長6％；分產業來看，第一產業增加值7兆467億元，比上年增長3.1％；第二產業增加值38兆6165億元，增長5.7％；第三產業增加值53兆4233億元，增長6.9％。

(旺報 )