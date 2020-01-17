陸去年GDP增長6.1％ 符合預期 10:162020/01/17 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家統計局17日公布數據顯示，去年大陸GDP增長6.1％，符合6％到6.5％的預期目標，全年國內生產總值99兆865億（人民幣，下同）。 《澎湃新聞》報導，分季來看，去年第一季較上年同期增長6.4％，第二季增長6.2％，第三季增長6％，第四季增長6％；分產業來看，第一產業增加值7兆467億元，比上年增長3.1％；第二產業增加值38兆6165億元，增長5.7％；第三產業增加值53兆4233億元，增長6.9％。 (旺報 ) #產業 #增加值 #gdp #大陸 #預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 經部紡織業專案計畫 說明會1月17日登場 04:102020/01/13 投資理財 九二共識崩解 藍委促建新論述 04:102020/01/13 政治要聞 捷流閥業去年營收創新高 今不漲反跌 10:402020/01/13 財經 勤誠市值衝高 擠身百億俱樂部 04:102020/01/14 證券．權證 產業分析師認證班 3月開課 04:102020/01/14 企業經營 南臺灣產業大進擊創新論壇 工研院展示產業成果 14:342020/01/14 財經 《產業》精進蛋品產業鏈管理，政院聚焦稽查化工原料業者 16:142020/01/14 財經 男上士女兵車內輕生 均無生命跡象 21:012020/01/14 社會 宜科修正產業環評通過 開放低污染產業量產 11:362020/01/15 財經 專家傳真－從中美貿易大戰 談我國金屬產業發展策略 04:102020/01/16 產業特刊 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 仁寶陳瑞聰爆偷情 妻4字打破沉默 - 財經 稀土戰有人投降… 陸採購美貨爆陰謀？ - 即時 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 5G標金1380億創天價 徐旭東5字酸政府 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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