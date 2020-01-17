不回來了？梅根哈利大砍英員工 10:172020/01/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在梅根與夫婿哈利王子宣佈，將淡出英國王室核心成員的行列後，種種跡象顯示，他們很可能會定居加拿大。 據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，從他們遣散住處員工的跡象看來，薩塞克斯公爵夫婦似乎正在做遠離英國的準備。消息人士透露，住在浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的工作人員已接獲遣散通知，而這明確的跡象顯示，他們不會再以「有意義」的方式留在英國。 (中時電子報) #梅根 #哈利王子 #威廉 #凱特 #英國王室 #遣散 #女王 也許您會感興趣 推薦閱讀 高手！打了王牌 梅根哈利如願 08:012020/01/14 國際 哈利梅根撕裂 王室空前峰會大攤牌 07:482020/01/13 國際 心碎！哈利梅根嗆遭威廉霸凌 16:262020/01/13 國際 自由了！ 梅根滿臉是笑首現身 00:012020/01/16 國際 溫情聯合陣線 威廉凱特傳玫瑰密碼 00:012020/01/17 國際 國際熱門新聞 首輪交手美佔上風？專家：協議中這四字是關鍵 - 國際 協議沒撤關稅...陸網友稱馬關條約 民主黨：習笑翻了 - 國際 風波後哈利首度現身 恐是最後一次以王子身分露面 - 國際 溫情聯合陣線 威廉凱特傳玫瑰密碼 - 名流 影》選美小姐走台掉胸罩 下秒驚豔全場奪后冠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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