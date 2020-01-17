在梅根與夫婿哈利王子宣佈，將淡出英國王室核心成員的行列後，種種跡象顯示，他們很可能會定居加拿大。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，從他們遣散住處員工的跡象看來，薩塞克斯公爵夫婦似乎正在做遠離英國的準備。消息人士透露，住在浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的工作人員已接獲遣散通知，而這明確的跡象顯示，他們不會再以「有意義」的方式留在英國。

(中時電子報)