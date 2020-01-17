謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

38歲謝忻去年捲入和阿翔的不倫戀，有別於阿翔停工61天就復出，謝忻不僅丟了《綜藝大集合》的主持棒，演藝事業還全面停擺，好不容易接下的節目更慘遭腰斬。今(17日)她分享昨主持了一場尾牙，中途她突然被人關掉麥克風，原來是廠商特製了驚喜的加油影片為她打氣，讓謝忻感動哭爆。

謝忻去年被拍到車吻阿翔，最後被阿翔以「沒有聯繫的必要」作結兩人關係，謝忻神隱多月後才逐步復出，今她分享日前主持了今年最後一場尾牙，因為合作多年所以備感親切，在幫某組表演開場前，謝忻特別表示：「很榮幸可以連續四年主持威健尾牙，今年⋯」，未料說到後面麥克風突然被關，令她一時慌了手腳。

下一秒，謝忻便看到投影螢幕出現影片，寫著她的名字跟一連串鼓勵的話，「我從驚訝，激動，到哭哭啼啼地看完整隻影片」，最後影片播完，營運長還送上一束花，並說：「做這個投影給妳是全公司的心意，主持了那麼多年妳也就像我們家人一樣。」

謝忻最後寫下：「我今年主持的尾牙場次屈指可數，但你們卻像家人一樣不離不棄，無以為報，我會更努力」，對廠商的貼心十分感動，粉絲也鼓勵她說：「過去的都將成為人生中的養份！加油」、「機會是留給願意努力向前的」、「看完影片，眼淚都要掉下來，好暖心」、「加油，相信妳可以勇敢往前走」。

(中時電子報)