春節連假期間，從1月23日起至1月29日大年初五共計7天，台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費，台南市停車管理處也暫停服務，請洽公民眾注意，但民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付，繳納停車費。

市府交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視停車收費員的休假權益，以及新春期間方便市民和遊客暢意旅遊，因此全市路邊停車格位都將暫停收費，但若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局也會請警察機關加強查緝。

停車管理處長黃俊傑表示，除全市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

黃俊傑還說，即日起至12月31日止，民眾只要加入「台南好停APP」會員，使用APP線上支付繳納本市路邊停車場（含停管處巡場開單之路外停車場）停車費，即可享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的超省優惠，詳細訊息可上台南市停車管理處資訊網(citypark.tainan.gov.tw)查詢。

此外，持繳款期限內的停車單，也可直接前往全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK、美廉社、家樂福等超商門市繳費；如果停車單遺失想查詢補單，也可至各地超商：7-11「ibon便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」查詢補單後，持單到門市櫃檯繳費。

春節期間警方也仍將受理民眾檢舉違停案件，拖吊車將配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

(中時 )